La Facultad de Derecho de la UBA decidió dar de baja el curso que el ex presidente Alberto Fernández iba a dictar sobre Teoría del delito y sistemática de la pena. La razón de esta decisión es que el curso no logró reunir el mínimo de 10 alumnos requeridos para su dictado.

Este cambio ocurre en un contexto de creciente controversia para Fernández, que se suma a las recientes acusaciones por violencia de género presentadas por Fabiola Yáñez. La denuncia de Yáñez ha generado un importante revuelo en el ámbito académico y judicial.

Un grupo de docentes encabezados por Guillermo Mizraji, de Profesores Republicanos, está solicitando que Fernández no pueda dar clases hasta que se resuelva su situación procesal. Mizraji expresó a La Política Online (LPO): "Nos enteramos de que estaba en la grilla, no estamos de acuerdo con que dé clases, no puede estar enfrente a los alumnos".

La denuncia de Yáñez se realizó tras la revelación de Clarín sobre la existencia de chats, fotos y un video en los que se documenta presunta violencia por parte de Fernández contra la ex primera dama. Estos materiales, enviados por Yáñez a la ex secretaria del presidente, María Cantero, están siendo investigados en el marco de una causa que también involucra a Cantero.

El abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, confirmó a LPO que los chats que mencionan una "posible violencia" están en manos del juez Julián Ercolini, quien también había secuestrado el celular de Cantero en el contexto de la causa por los seguros que involucra a ambos.