El presidente Javier Milei afirmó que no indultará a Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad. “Me parece un disparate”, expresó el mandatario cuando le preguntaron sobre la posibilidad de otorgarle una amnistía.

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia: que falle y haga lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de (hacer) algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’”, declaró en una entrevista con LN+. Además, destacó que esa acción implicaría no estar de acuerdo con la Justicia “en caso de que esté en desacuerdo”. Y añadió: “Tampoco me compete tener esa opinión en el lugar que estoy”.

Respecto a la manifestación que se realizó este miércoles en Plaza de Mayo, organizada por sectores del peronismo y la izquierda, el jefe de Estado fue claro: “Que la gente se manifieste y haga lo que quiera. La marcha de ayer la vi como un partido homenaje, como cuando se retira un jugador de fútbol. La gente fue a despedir a la señora Kirchner”, lanzó. Consultado sobre el funcionamiento legislativo en el Congreso y el futuro de varios proyectos, el presidente reconoció: “Para algunas reformas tengo músculo, para otras no”.