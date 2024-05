El exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, sostuvo hoy que “la oposición está representada hoy por la CGT y los movimientos estudiantiles y no tiene una referencia política”.

En declaraciones a Radio Splendid, De Vido señaló que “dada la característica de las leyes, donde se regula toda la actividad económica de la Argentina, donde se afecta la ley de contrato de trabajo, el impuesto a las ganancias, y teniendo en cuenta la profundidad y los cambios que van a traer en la Argentina estas leyes, es claro que la oposición no escala a la par de las medidas”.

“Hay una expresión opositora, en la CGT claramente, pero con la marcha del 24 de enero y el paro anunciado, son las medidas más contundentes. También hay una oposición en la gran movilización por la educación pública y la Universidad, pero no tiene referencia política en dirigente alguno. No hay una referencia política que represente a esa oposición”, apuntó.

Respecto a la aparición reciente de Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Quilmes, señaló que tiene “una visión crítica de su discurso”, y remarcó que siguen “mirándonos el ombligo y no las expectativas de la gente. Es no entender por qué la gente votó este proyecto y que nos va a llevar a un futuro desastroso”.

Aclaró no obstante, que encontró coincidencia en “algunos términos” pero “no en el sentido político”.

Sobre la interna del PJ, dijo: “Yo no soy candidato a nada, pero me parece que el Partido Justicialista debe convocar a elecciones internas y no mantener esta fórmula que lo único que hizo es llevarnos a este lugar”.

Cuestionó, además, la decisión de Cristina de no incluir en el palco del acto en Quilmes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“No soy admirador de Kicillof, pero no colocarlo en el palco me pareció feo, un desaire. Toda la calidad del discurso y el volumen técnico se vieron opacados con este tipo de actitudes”, señaló. (N.A)