Mauricio Macri ha marcado su regreso al escenario público con una serie de duras críticas dirigidas a Karina Milei y Santiago Caputo, miembros cercanos del entorno de Javier Milei. Durante su intervención en La Boca, el ex presidente lanzó ataques contra lo que describió como la "mesa chica" de Milei, confirmando así su conflicto con estos dos personajes. En entrevistas posteriores, Macri reafirmó sus críticas, subrayando que su oposición ha sido dirigida en gran parte hacia ellos.

En el programa de Jony Viale, Macri puntualizó que los problemas actuales se deben a la oposición que ha enfrentado de parte de Karina y Caputo, añadiendo que en el pasado, su antagonismo había sido con Eduardo Posse. La tensión no se limitó a lo dicho en cámara; fuera de ella, Macri se permitió un comentario despectivo sobre Karina y Caputo, refiriéndose a la primera como "tortera" y al segundo como "Rasputín", en alusión a la novela de Giuliano da Empoli que describe a Vladislav Surkov como una figura oscura en el Kremlin.

Las críticas de Macri no se detuvieron ahí. En su visita a TN y luego a La Nación +, el ex presidente continuó atacando al entorno de Milei. Macri expresó que, a pesar de sus intentos por coordinar con Santiago Caputo, los resultados fueron insatisfactorios. Este comentario vino después de una curiosa "entrevista" de Caputo en TN, en la que el asesor halagó a Macri, un gesto que el ex presidente recibió con ironía.

Caputo intentó contener las críticas, pero su esfuerzo no surtió efecto. Macri descalificó el intento de conciliación y se mostró escéptico sobre la disposición de Caputo y Milei para fortalecer el equipo. Según Macri, a pesar de la apertura que Milei muestra en teoría, las iniciativas prometidas no se concretan.

La respuesta del entorno de Milei no se hizo esperar. Los seguidores de Caputo lanzaron un ataque a través de las redes sociales, mientras que Sebastián Pareja, el armador político de Karina, calificó a Macri de "falso profeta". Pareja defendió el papel de Karina en el trabajo del presidente y criticó a Macri por sus actitudes y comentarios.

La batalla entre Macri y el entorno de Milei continúa escalando, mostrando las profundas divisiones dentro del espectro político y la complejidad de las relaciones en el ámbito de la política argentina.