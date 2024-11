El vocero presidencial, Manuel Adorni, generó controversia con sus declaraciones sobre la desigualdad en una conferencia de prensa en Casa Rosada. Adorni sostuvo que la desigualdad no es un tema que preocupe al Gobierno, en contraste con la pobreza, que sí consideran relevante.

“La desigualdad no es un tema que preocupe porque esa desigualdad en un país rico, donde sus habitantes tengan una buena calidad de vida, no importa. Lo importante es cómo sacar a la gente de la pobreza”, expresó. Comparó sus ingresos con los del empresario Elon Musk para ejemplificar que, a pesar de las diferencias, lo relevante es poder cubrir las necesidades básicas.

Adorni también mencionó: “En Cuba hay gente toda más o menos parecida. No hay desigualdad y son todos pobres. Prefiero tener desigualdad y no ser iguales donde todos seamos pobres”. Según el vocero, el objetivo es promover un país en el que la riqueza y no la igualdad sea el foco de atención.

Al ser consultado sobre las ganancias de las empresas alimenticias en contraste con el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, Adorni aseguró que “no tiene nada que ver la utilidad empresarial con la pobreza” y defendió la importancia de que las empresas sean rentables. “Promovemos que los empresarios de cualquier tamaño ganen dinero”, concluyó.