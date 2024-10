Tras un nuevo paro nacional de transporte en el “nuevo” gobierno comandado por Javier Milei se dió a conocer un dato realmente llamativo para muchos de los seguidores libertarios. La información en cuestión se refiere a qué Milei, es el presidente con menor cantidad de paros en sus primeros siete meses de mandato.

Luego de esto, muchos comenzaron a preguntarse:¿Y cuantos paros tuvo Cristina en su gobierno?, asumiendo qué la dirigente peronista (por su ideología) tenía una buena relación con los sindicatos. De todas formas, no era tan así.

Nestor Kirchner siempre ha tenido buena relación con Hugo Moyano. Mientras estuvo vivo el vínculo ha sido firme y los reclamos nunca pasaron a mayores.

Fallecido el ex presidente el 27 de octubre de 2010, la relación de Cristina con el camionero no ha sido la misma. Al no estar presente el enlace entre ellos, la confianza comenzó a desaparecer, los cargos para las personas de Moyano y las asistencias a las obras sociales disminuyeron y terminó desencadenando en el fin de la paz de los sindicatos.

A un año de ser reelecta la Presidenta con el 54% de los votos,el 20 de noviembre de 2012, Hugo Moyano, José Luis Barrionuevo y sectores de izquierda declararon el primer paro nacional para pedir una suba del mínimo no imponible. Así arranca la historia de los paros en el gobierno de “CFK”.

El 10 de abril de 2014, casi dos años después de la última actualización de Ganancias, los gremios opositores llevaron a cabo la segunda medida de fuerza en protesta. Una vez más se solicitaba una revisión del impuesto sobre el trabajo y paritarias sin límites. Los sindicatos estaban muy activos debido a la devaluación del 19% del peso frente al dólar, que fue aprobada por el Banco Central en enero de ese año y que provocó una fuerte disminución en el poder de compra de los salarios, además de aumentar rápidamente los precios.

El gobierno se mantuvo firme en su decisión de no cambiar el mínimo no imponible a pesar de la presión de los paros, lo que llevó a los gremios a convocar la segunda medida de fuerza del año el 28 de agosto de 2014. Moyano y sus aliados aprovecharon la situación de incertidumbre económica que se vivía, con una inflación proyectada por encima del 30 por ciento. Los reclamos incluyeron la modificación del impuesto a las Ganancias en los sueldos, la universalización de las asignaciones familiares, el pago de la multimillonaria deuda del Estado con las obras sociales sindicales, un aumento de emergencia para los jubilados, y políticas efectivas contra la inflación y la inseguridad.

El 31 de marzo de 2014, se llevó a cabo el cuarto paro en protesta contra Cristina Kirchner, con la demanda de una modificación en el mínimo no imponible como principal reclamo. El escaso incremento salarial del año anterior provocó que varios empleados cambiaran de nivel, viéndose afectados por la inflación y teniendo menos capacidad adquisitiva.

El 9 de junio se llevó a cabo el último y quinto paro en contra de la política económica de la Presidenta, marcando así el sexto paro contra el kirchnerismo. Los gremios se enfurecieron al ver que solo un pequeño grupo de trabajadores verían una mínima modificación en el mínimo no imponible, lo que resultaría en que, después de las paritarias, terminarían pagando más impuestos. La decisión de realizar un paro se vio reafirmada por la insistencia del gobierno en establecer un límite salarial del 27%.

Teniendo en cuenta todos estos episodios, el 2014 fue el año con mayor cantidad de conflictos con paro de actividades desde el 2006 hasta el 2023, se realizaron 1.337 medidas de fuerza en todos los ámbitos.