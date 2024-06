Silvia Oliva es la madre de Camila Juárez Oliva, una estudiante y activista social de 33 años que fue detenida en la Plaza del Congreso mientras protestaba contra la ley Bases. Desde entonces, Camila permanece detenida junto a otras 34 personas que reclaman su liberación.

En una entrevista con Noticias Argentinas durante una concentración en la sede de SERPAJ para repudiar las detenciones, Silvia confesó que se encuentra “un poco quebrada” y que su mayor deseo es reencontrarse con su hija en libertad.

“Estamos teniendo un apoyo incondicional desde la hora cero, es fundamental. Estoy muy emocionada, hoy estoy un poco quebrada. Estuve ambientándome durante estas horas, pero ahora estoy un poco quebrada. Quiero ver a mi hija, quiero tenerla conmigo”, expresó Silvia, visiblemente conmovida y esperanzada por el apoyo de diversas organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos que se han unido a la causa.

Camila, estudiante de último año de la carrera de Sociología de la UNSAM, fue arrestada junto a tres compañeros de la Asamblea de San Martín a 20 cuadras del epicentro de la movilización del miércoles pasado. La trasladaron a una comisaría, donde pasó la noche, y la mañana de este viernes la transfirieron a Comodoro Py para continuar su detención.

“La persecución fue en una cacería. Ellos iban arriba de la vereda pero los policías subieron con las motos y los agarraron. Uno de los chicos que estaba con ella pudo zafar porque se escondió en el estacionamiento de la UADE y me contó cómo fue. Fue todo un desmadre”, relató Silvia Oliva.

Gracias a la intervención de la diputada nacional del Frente de Izquierda y abogada de Derechos Humanos Myriam Bregman, Silvia pudo ver a su hija por cinco minutos en la cárcel. “Estaba en el piso, esposada por delante. Cuando yo llegué, dos policías la ayudaron para que pudiera levantarse. Para mí fue una escena terrorífica. Me dijo que no le habían golpeado. No sé si me lo dijo para dejarme tranquila, pero a una compañera de ella sí la habían golpeado. Camila estaba fuerte, aunque angustiada porque tiene dos hijos”, reconoció.

Silvia Oliva, con orgullo, reivindicó la participación de su hija en la manifestación. “Está nada más ni nada menos que luchando por los derechos de sus hijos. Los derechos de todos. Los derechos míos. Los derechos del hermano, que es trabajador de Aerolíneas Argentinas”, argumentó.