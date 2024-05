El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este lunes que no habrá una rectificación por parte del presidente argentino, Javier Milei, tras calificar de "corrupta" a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Adorni, en cambio, reclamó que el Gobierno español pida disculpas por los "sistemáticos ataques" dirigidos a Milei.

Adorni señaló que el conflicto comenzó el 3 de mayo, cuando un ministro del Gobierno español acusó a Milei de "ingerir sustancias". Desde entonces, otros ministros y el propio Pedro Sánchez habrían continuado con los ataques, llamando a Milei "odiador", "fascista", "negacionista" y "mala persona".

"No va a haber disculpas porque no hay de qué disculparse", afirmó Adorni en una entrevista con Metro 95.1. "En tal caso, apelamos a que el gobierno de España nos pida las disculpas correspondientes después de los sistemáticos ataques a nuestro Presidente", agregó.

Adorni insistió en que se trata de una cuestión personal que no debería interferir en las relaciones diplomáticas entre Argentina y España. "Las diferencias ideológicas están muy por debajo de las relaciones entre los pueblos", aseguró. También subrayó que, a pesar de los insultos y el ninguneo por parte del gobierno español, nunca se les ha cruzado por la cabeza romper relaciones diplomáticas con España.

El vocero lamentó el mal gusto de algunos funcionarios españoles que han llevado a este desenlace, pero consideró que el tema debería darse por terminado. Además, comparó este conflicto con el que involucró al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y acusó a Pedro Sánchez de hacer algo peor al apoyar al entonces candidato Sergio Massa e inmiscuirse en la política argentina.

Adorni también afirmó que Milei no mencionó a nadie en particular en sus críticas al socialismo y la corrupción. "Si el presidente y los funcionarios del reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República", concluyó.