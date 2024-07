En diálogo con la radio Futurock, Kravetz,el secretario de Seguridad porteño comenzó por justificar la represión a las personas que salieron a festejar la obtención de la Copa América en el Obelisco. «Hasta cierta hora la gente estuvo bastante en paz en el Obelisco, pero después quedaron algunos rezagados que empezaron hacer desmanes. Intentaron entrar al Obelisco y hubo que usar la fuerza pública para hacer cesar sus agresiones. Hubo 6 detenidos, hoy se les toma indagatoria y por el tipo de delito no creo que queden detenidos», apuntó.

En otro tramo de la la nota Kravets afirmo que " «nosotros somos el Estado y tenemos que hacer cumplir las reglas de convivencia. La Ciudad es la única jurisdicción con paradores y no están en su totalidad ocupados, pero no es porque falta gente para ocuparlos es porque no se avienen a ocuparlos. Si cada uno cuando no le gusta lo que hay hace lo que quiere, las reglas de convivencia se alteran. Protestan por la situación en los paradores porque tienen reglas», aseguró y remató: «La cabeza del cartonero ya de por sí es distinta al resto de los ciudadanos por su tipo de trabajo, como el de la gente que vive en situación de calle. El parador te desacomoda porque te estructura la vida distinta a lo que vos estas acostumbrado en la soledad».

Para completar sus declaraciones, Kravetz sentenció: «Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodas en la pobreza y es un circuito no virtuoso».

Al momento hay más de 4.500 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

