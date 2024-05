Este fin de semana cuatro planteles de Estudiantes partirán rumbo a Uruguay para ser parte de un Torneo para las Categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Se trata del Torneo Internacional "La Ruta del Vóley" que se desarrollará el 24, 25 y 26 de Mayo en Florida, Uruguay.

El certamen contará con la participación de equipos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, sumando un total de aproximadamente 54 equipos. En este contexto, el equipo de Estudiantes buscará adquirir experiencia internacional. La delegación albinegra estará conformada por 36 jugadoras, cuatro entrenadores y un jefe de delegación, listos para representar al club en esta competencia.