El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, expresó su enérgico repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien, en una reciente entrevista televisiva, manifestó su deseo de "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro". Wesner calificó las palabras de Milei como "inaceptables" y exigió un repudio unánime ante este tipo de discursos violentos.

Durante la entrevista con el canal TN, el presidente Milei utilizó el término "morbo" para referirse a las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ), provocando indignación al lanzar una de sus frases más agresivas en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las reacciones no se hicieron esperar, y la propia CFK respondió a través de la red social X (antes Twitter), con un comunicado titulado: "¿Así que ahora también me querés matar?", en el que acusó al mandatario de agresivo y fracasado.

Wesner también se sumó a las críticas contra Milei, enfatizando: "Es inaceptable naturalizar estos discursos violentos, más aún cuando provienen de la máxima autoridad de un país democrático. Las declaraciones de Milei merecen el repudio unánime".

Las polémicas expresiones del presidente generaron un fuerte rechazo en redes sociales y entre figuras de la política, aumentando las tensiones en el escenario político argentino.