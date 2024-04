El Intendente de San Isidro, Ramón Lanús, fue contundente acerca de las amenazas que recibió tras decomisar más de mil plantas de marihuana pertenecientes a una empresa y sostuvo que no le da identidad, así como también ratificó que buscan poner orden en el municipio.

En diálogo por Arizona con Ari Paluch por la Rock&Pop, Lanús manifestó: “Trato de no darle demasiada envergadura. Nosotros sabemos que queremos poner orden en San Isidro y que todos cumplan con la ley”.

Acerca del operativo que llevaron a cabo en una vivienda de Martínez, el intendente explicó: “Había una asociación civil que estaba en la producción del cannabis medicinal en una zona absolutamente residencial, donde además nos enteramos estos días que tampoco tenían la habilitación del Ministerio de Salud de la Nación para funcionar como tal. Tenían una gran cantidad de plantas de marihuana que genera un olor muy incómodo para la zona. Con lo cual era evidente que no tenían que funcionar en ese lugar, que no estaban habilitados. Simplemente lo que nosotros hicimos fue intimarlos a que desalojaran el lugar. No cumplieron y el juez de falta ordenó que se decomise la mercadería”.

Luego de que dieran a conocer la noticia, Lanús recibió amenazas por redes sociales y frente a este escenario destacó: “Trato especialmente por mis hijos, que todavía son chicos, en no dar identidad para no preocuparlos. Mi mujer me banca, me conoce, y sabe que estas cosas pueden pasar”.

El mensaje en redes sociales, redactada por el usuario @herrny_ expresaba: “La vas a pagar vos, Ceci y tus cinco hijos”.

“Estoy evaluando hacer una denuncia justamente por una cuestión familiar, pero ya hay una presentada por el juez de falta, que ya la ratificó en el día de ayer, con lo cual seguramente me citen a declarar en el marco de esa denuncia que ya está presentada, y eventualmente ahí haré la presentación y las constancias del caso”, indicó.

Previo a finalizar la entrevista, Lanús se mostró entusiasmado por los avances del municipio y de las cuestiones a futuro: “Creo que hay muchos actores del sistema político argentino que no terminan de acostumbrarse al cambio de época. Nosotros recortamos fuertemente la pauta en San Isidro porque la situación económica no daba para el nivel de pauta que pagábamos y eso a veces trae ciertas revoluciones”.