El gobernador Axel Kicillof acompañó este jueves el reclamo de las universidades, que en las últimas horas emitieron un comunicado conjunto para denunciar “discriminación” en el acuerdo por el presupuesto, luego de que el Gobierno nacional otorgara un incremento solo a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

“En la provincia de Buenos Aires funcionan 25 universidades nacionales y 2 provinciales que son gratuitas. Desde el Gobierno provincial, con el programa puentes, estamos abriendo centros universitarios y llevando carreras a los municipios del interior”, escribió Kicillof.

“La universidad pública genera igualdad de oportunidades y ofrece un mejor futuro a millones de bonaerenses. ¡No al desfinanciamiento educativo!”, agregó en su posteo en X, en el que compartió el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”, cuestionaron las universidades en ese documento.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, dijeron en el comunicado. (DIB)