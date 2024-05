Martín Liut fue nominado a los Premios Gardel a la Música 2024. Con su obra Semillas de milonga- Libro 1 y 2, el docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes competirá en la categoría “Mejor álbum Instrumentalusión-World Music”, cuya terna también integran Horacio “Chango” Spasiuk y Manu Sija. El jurado del premio organizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas está integrado por músicos, periodistas, productores de espectáculos, ingenieros de sonido y diversas personalidades vinculadas a la música. La entrega de los Gardel será el 28 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el evento será transmitido en vivo por Star+ y Star Channel.

“La nominación me tomó por sorpresa, la verdad que no me lo esperaba. Encima en la terna está el Chango Spasiuk que es un músico con una historia enorme. A su vez, es un halago enorme porque se reconoce algo que se fue macerando con mucha tranquilidad y con mucha honestidad intelectual efectiva. Otra cosa que me pasó y no tenía experiencia es la buena onda que se genera entre un montón de gente que me felicitó y que funciona como un impulso para que sigan circulando los álbumes”, cuenta Liut, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.