Una mujer de avanzada edad perdió la vida al ser atropellada por una camioneta mientras cruzaba la calle en San Francisco Solano. El accidente tuvo lugar el miércoles a las 16 horas, cuando la víctima cruzaba la Avenida Pasco y fue embestida por una camioneta que giraba en la Avenida Donato Álvarez.

Según Rosario, hija de la víctima, “hay un semáforo para autos pero no peatonal, por lo que la prioridad la tiene el peatón”. A pesar de que algunos comerciantes presenciaron los momentos posteriores al accidente, no hubo testigos directos del impacto. “Nos dijeron que parecía que la camioneta había pasado por encima de ella, ya que estaba unos metros adelante del cuerpo de mi mamá”, añadió Rosario.

La mujer sufrió graves heridas, incluyendo politraumatismos, hemorragia interna y shock hipovolémico, que le causaron la muerte en el acto. Rosario llegó al lugar antes que la ambulancia y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, sin embargo, no le fueron proporcionadas. “Las cámaras están, pero no nos dan acceso a ellas y no podemos saber qué ocurrió”, expresó con frustración.

Además, Rosario manifestó su indignación por la falta de señalización en la zona, un punto crítico donde los peatones corren constante riesgo. “Estamos hartos de cruzar por Pasco y Donato Álvarez. De un lado está Quilmes y del otro Temperley, así que nadie se hace cargo de poner un semáforo peatonal. Los conductores te tiran el vehículo encima para que retrocedas”.

La familia está desesperada por obtener respuestas, ya que aseguran que la camioneta no fue secuestrada y el conductor fue liberado poco después del incidente. Aquellos que puedan aportar información relevante sobre el accidente, se solicita que se comuniquen al 1140989040 (Rosario).