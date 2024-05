La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró una nueva obra de asfaltos en la calle Río Gualeguay, en el barrio Cooperativa de Ezpeleta, como parte del plan de pavimentación que lleva adelante el Municipio. Además, recorrió la zona con vecinas y vecinos, con quienes luego participó de una mateada en la casa de una lugareña.

“Estoy contenta porque pudimos finalizar este trabajo que forma parte de un paquete de 40 cuadras acá en la zona de Ezpeleta, pero preocupada porque no vamos a poder continuar con este avance, estas mejoras que se evidencian en la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Todo esto que es el progreso y la mejora de cada barrio de Quilmes lamentablemente, se ve obstaculizado porque no hay ayuda del Gobierno Nacional. No están cumpliendo con una obligación que es cooperar con cada uno de los municipios para lograr la igualdad de condiciones de vida de los diferentes habitantes del conurbano, por la decisión del Presidente de cortar la obra pública”, resaltó Mayra Mendoza.

“Se trata de poner la cara, sentarte con los vecinos y explicar el contexto. Nosotros cuando tuvimos posibilidades de mostrar nuestro diseño y planificación de gestión con ayuda del Gobierno Nacional y Provincial mejoramos muchísimo. La verdad es que está difícil en todo el país, vemos lo que está pasando en Misiones y la no respuesta del Gobierno Nacional en algo que es su responsabilidad, una obligación que están incumpliendo. El Presidente está de viaje, hace un show en el Luna Park, baila y no sé qué festeja”, sostuvo la Jefa Comunal, calificando como “daño irreparable” la posible aprobación de la Ley de Bases, e instó a la comunidad a movilizarse y acompañar desde la calle.

Consultada sobre la aparición de una bala en el garaje del edificio donde vive, la Intendenta aseveró: “Yo no quiero adjetivar ni calificar la situación pero vivo sola con mi hija y hay 8 familias más en el resto de los pisos. Hicimos la denuncia, comienza una investigación y me parece que es un hecho que en un momento donde se habilita el odio y la violencia, donde además se ataca particularmente a un sector, a una fuerza política del peronismo, del kirchnerismo, a La Cámpora particularmente, yo tengo todos esos condimentos. Soy una Intendenta del conurbano bonaerense y mujer en la política, y es bastante difícil ser mujer en la política”.

La obra, esperada por el barrio hace más de 20 años, consistió en el desmonte, adecuación de la base de asiento y repavimentación de la calzada entre cordones existentes. A su vez, previó la reconstrucción de cordones cuneta que se encontraban en mal estado o que en caso de encontrarse anteriormente desnivelados, y la obra hidráulica para el correcto escurrimiento del agua de lluvia.

En este sentido, el vecino José Luis Ortiz contó: “Me parece perfecto que el Municipio haya realizado estas calles. No nos podemos quejar, el Municipio está presente en el barrio y las obras que hizo Mayra son impresionantes”. A su vez, la lugareña Beatriz Saya dijo: “Estoy muy emocionada. Mayra muchas gracias porque es importantísimo para nosotros. Hace 22 años que lo pedíamos. Esto vale oro para nosotros”.

Durante la jornada, Mayra compartió una mateada en la casa de María Regina Asselborn junto a otros vecinos de la cuadra, que viven en el barrio hace más de 20 años y que después de décadas vieron concretado el sueño de la calle asfaltada. Al respecto, Regina señaló: “Que Mayra venga a mi casa es un honor, acá pasaron muchos partidos políticos pero la única que hizo que el asfalto es Mayra. Cuando llegó el primer camión con material para hacer el asfalto fue un sueño. Es excelente lo que hicieron”.

Participaron de la actividad la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; su par de Servicios Públicos, Sebastián García; el subsecretario de Participación y Relaciones Institucionales, Facundo Rivero y la concejala Eva Mieri.