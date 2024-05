El Municipio concretó obras de infraestructura en distintas escuelas del distrito

“Estas obras en las escuelas son producto de lo que nos pide permanentemente la intendenta Mayra Mendoza que es escuchar a las instituciones educativas, estar presentes con los distintos equipos de trabajo que tenemos en la Secretaría de Educación, en el SAE y en el Consejo Escolar. Con los directivos de cada escuela construimos las prioridades para intervenir en materia de infraestructura y poder garantizar, en primer punto, el normal funcionamiento de la institución en el dictado de clases e ir priorizando las distintas necesidades que se van presentando”, manifestó al respecto el secretario de Educación, Culturas y Deportes local, Joaquín Desmery, quien destacó la articulación con el programa provincial Escuelas a la Obra para llevar adelante las tareas.

En la Escuela Primaria (EP) Nº 36, ubicada en la calle República del Líbano 1532, de Quilmes Oeste, se instaló una cocina nueva y se amplió la que ya estaba anteriormente. A su vez, se hizo un baño para los docentes y auxiliares, se reubicó la cisterna y se efectuaron tareas de pintura. Además, con la intervención del Honorable Consejo Escolar (HCE), se concretó la obra de refacción e instalación de gas, se arreglaron los sanitarios y se impermeabilizó la cubierta del comedor, como así también se entregó mobiliario para el mismo comedor en el que además se hicieron trabajos de pintura.

Al respecto, la directora Alejandra Sosto, relató: “Nos sentimos muy acompañados porque en el momento que nosotros llamábamos, venían y estaban. Estar en una escuela y que se genere un ambiente propio para el aprendizaje son particularidades que se necesitan para que tanto los docentes, los profesionales, los profesores, auxiliares y todos los alumnos puedan estar como corresponde, en una escuela que los pueda recibir. Son necesarias estas situaciones”.

En este marco, en la EP Nº 83 situada en la avenida Urquiza 1196, de Quilmes Oeste, se llevó adelante la impermeabilización de las cubiertas, se colocó un tablero trifásico, se hicieron tareas de pintura y se mejoraron los desagües pluviales. Y en la Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 67, ubicada en la avenida Carlos Pellegrini 1155, de Quilmes Oeste, se procedió al cambio de cubiertas y previamente se hizo la ampliación de dos aulas, la construcción de una nueva cocina y la refacción de baños.

Así, la secretaria de la EP Nº 83, Marcela Padulo, comentó: “El cambio fue importante para toda la comunidad educativa, docentes y alumnos. Antes, al no tener electricidad no teníamos agua y entonces no había clases, por lo que fueron cambios muy importantes. Nos sentimos acompañados por el Municipio y estamos contentos, y las familias también porque hay cambios visibles en la escuela.”

Por otro lado, en la EP Nº 82 y la EES Nº 61, ubicadas en la calle Yapeyú 555, en Bernal, se impermeabilizaron las cubiertas, se pusieron en valor tres aulas y se construyeron nuevas dependencias y una biblioteca. Con las mencionadas tareas, se logró independizar físicamente tanto la Primaria con la Secundaria. En otra obra que se hizo previamente, se realizaron los sanitarios y la instalación de agua a nuevo, con sus tanques elevados, cisternas y torres nuevas.

En relación a ello, la directora de la EP Nº 82, Lorena Villalba, señaló: “Desde el año pasado que venimos dándole muchos agradecimientos a la Intendencia de Quilmes, a Mayra y también a la Provincia. Eso mejoró mucho la organización de la escuela”. En esa línea, la directora de la EES Nº 61, Celeste Corti, relató: “A partir de la construcción desde cero de los baños y estos materiales que se aportaron nunca más suspendimos las clases por agua. Realmente es una confianza y una tranquilidad de que uno está acompañado en su trabajo”.