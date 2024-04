Las entradas para las semifinales de la Copa de la Liga, en las que Estudiantes se medirá con Boca y Argentinos Juniors con Vélez, se pusieron en venta hoy.

El partido entre Estudiantes de La Plata y Boca se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el martes 30 de abril a las 20, mientras que Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield se enfrentarán en el Único de San Nicolás, el domingo 28 a las 15:30.

Tanto para el duelo de Boca con Estudiantes como para el de Argentinos y Vélez comenzaron a venderse esta mañana las entradas para los clientes de Naranja X. El viernes arrancará la venta para los socios de los clubes y este sábado la venta general. La Plataforma por la que se podrán obtener los tickets es Deportick.

Con respecto a Boca-Estudiantes, el Xeneize venderá dos localidades más además de las cuatro que podrán seleccionar junto a los hinchas del cuadro platense, ya que la Platea Osvaldo Ardiles también contará con los simpatizantes del conjunto dirigido por Diego Martínez.

Valor de las entradas

Parcialidad Estudiantes

Popular Socio: $10.500.-Popular No socio: $15.750.-Platea Socio: $18.900.-Platea No Socio: $23.100.-

Parcialidad Boca

Popular Socio: $10.500.Popular No socio: $15.750.Platea Gasparini Socio: $18.900.Platea Gasparini No Socio: $23.100.Platea Ardiles Socio: $31.500.Platea Ardiles No Socio: $42.000.

Para Estudiantes de La Plata y Vélez, los precios serán los mismos para todos los hinchas sin importar el club.

Popular Socio: $10.500.Popular No socio: $15.750.Platea Socio: $15.750.Platea No Socio: $23.100.