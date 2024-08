Amalia “Yuyito” González y el presidente Javier Milei finalmente confirmaron su relación al darse un beso en público, lo que puso fin a los rumores de romance que habían circulado en las últimas semanas después de que se les viera juntos en dos eventos sociales.

El miércoles por la mañana, la vedette fue más allá y declaró oficialmente que la relación con el presidente estaba consolidada por ambos. En el programa Empezar el día (Mañanísima, a las 10), dijo: "Sí, estamos de novios".

"Estoy muy agradecida a Dios. Lo veo como una bendición. El amor genera entusiasmo por la vida. Te da vida", comentó emocionada "Yuyito" acerca de su nueva relación con el líder de La Libertad Avanza. Tras besarse públicamente al inicio de una obra de teatro interactiva en el ex CCK la noche del martes, González comenzó su programa con gran entusiasmo, incluso cantando y bailando. Luego, cuando el panelista Facundo Ventura le preguntó si se podía confirmar el romance con el presidente, ella respondió: "Sí, ya está, porque es una relación pura, sana, linda e inocente".

"La verdad es que estamos enamorándonos mucho", confesó la modelo mientras de fondo sonaba la canción "Somos Novios" de Luis Miguel.

Sobre la oficialización de la relación, González reiteró: "Somos novios, no estamos en un 'vamos viendo'; somos personas adultas y con experiencia, y si nos comprometemos, lo hacemos en serio". Añadió que no hubo necesidad de dar explicaciones ni imponer restricciones porque ambos están en la misma sintonía.

Finalmente, González se mostró agradecida por su situación sentimental actual: "Es una bendición, cuando alguien como yo, que ya tiene una vida establecida, tiene la oportunidad de vivir algo lindo, puro y sano, aunque no niego que tiene sus desafíos, es algo atípico".

En cuanto al beso en público durante el evento en el ex CCK, Amalia explicó: "No me sorprendió tanto porque antes de la obra estábamos en una sala con personas cercanas a él, y nos comportamos como una pareja, lo sentí natural". Luego del evento, contó que cenaron juntos con más personas y luego cada uno regresó a su casa.

Cuando Facu Ventura le preguntó si Milei le había enviado un mensaje al llegar a su casa, ella respondió que sí.