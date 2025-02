Hace años, en plena campaña electoral, un asesor de Bill Clinton lanzó una frase que sacudió la política estadounidense: “Es la economía, estúpido”. El mensaje era simple y demoledor: el problema central no era otro que la economía.

Hoy, en Bolivia, no hace falta repetir esa frase. El 76% de la gente ya sabe que la economía es el mayor problema. Y tienen razón: el bolsillo aprieta, los dólares escasean y el costo de vida sube. Pero hay un problema aún más profundo, uno que explica por qué seguimos atrapados en este laberinto económico sin salida: nuestra educación está en ruinas.

El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) evaluó a los estudiantes de sexto de secundaria y los resultados son un golpe de realidad:

• Matemáticas: solo 3 de cada 100 aprobaron. !97 se aplazan!

• Física: apenas 2 de cada 100 pasaron. !98 reprueban!

• Química: otra vez, 3 de cada 100 lograron aprobar. !97 están en la luna de Paita!

En total, menos del 5% superó los exámenes y la mayoría respondió correctamente menos del 30% de las preguntas.

Y la cosa empeora: muchos niños de cuarto y quinto de primaria no entienden lo que leen. Y si subimos en la escala educativa, la realidad no mejora: nuestras universidades están formando profesionales que, salvo excepciones, no son competitivos a nivel internacional.

¿El resultado? Un capital humano en niveles alarmantemente bajos, y sin capital humano no hay productividad, no hay crecimiento sostenible y no hay desarrollo. Sin gente formada no hay emprendimientos privados de calidad, ni un mejor estado. Con la educación que tenemos en Bolivia, no hay modelo económico que funcione, ni estatista ni liberal.

Por eso, al sistema político boliviano hay que decírselo sin rodeos y con todas sus letras:

¡Es la educación, estúpido!