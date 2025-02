El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, en un breve contacto con la prensa, señaló de manera categoría que no habrá diálogo con el gobierno, en tanto no se derogue la disposición séptima de la ley financial, el representante del sector enfatizó que cualquier acercamiento debe anteponer el cumplimiento de esta solicitud unánime hacia el órgano ejecutivo y legislativo.

La Cámara Agropecuaria del Oriente, tiene pendiente una agenda económica y productiva con el gobierno que debe ser atendida, en base a las necesidades del sector, empero todo pasa por derogar la polémica disposición séptima, agregó el presidente en ejercicio de la CAO.

Informe: Donald Maldonado