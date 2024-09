El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, respondió con firmeza a las acusaciones del Ejecutivo, que denunciaron la existencia de un supuesto plan “maquiavélico” que buscaría provocar un golpe de Estado. Rodríguez rechazó categóricamente estas afirmaciones, expresando su absoluto compromiso con el respeto al mandato constitucional, la Constitución Política del Estado (CPE) y la democracia.

“El gobierno denuncia un plan maquiavélico y habla de golpe de Estado, ruptura del orden constitucional y acortamiento de mandato. Quiero expresar con vehemencia que no soy parte de ningún plan y no me voy a prestar a ese hecho de un supuesto plan maquiavélico que desembocaría en un golpe de Estado por la renuncia del presidente y el vicepresidente”, declaró Rodríguez, en una clara respuesta a las acusaciones.

Rodríguez recordó su postura firme durante la crisis de 2019, cuando, como dirigente, defendió el respeto al mandato constitucional de cinco años del entonces presidente Evo Morales. “Denuncié la ruptura del orden constitucional en el país y salí en defensa del mandato constitucional de Evo Morales. Hoy, reafirmo mi profunda convicción y compromiso con el respeto a la CPE, al mandato constitucional y a la democracia”, subrayó.

El presidente del Senado también retó a las autoridades del Ejecutivo que lo acusan a presentar pruebas que sustenten sus afirmaciones. “Emplazo a que presenten pruebas fehacientes, contundentes y objetivas que demuestren los detalles de ese supuesto plan maquiavélico”, concluyó.