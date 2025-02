Una vez ya concluido el 1er mes del año 2025 e iniciando este febrero, hemos realizado un pequeño trabajo de investigación para dar a conocer a la población, de manera primicial, las principales cifras, finales y consolidadas, de nuestra economía boliviana del año 2024. Esta información se recopilo y analizo en base a información oficial obtenida del Ministerio de Economía Finanzas Públicas (MEFP) y del Banco Central de Bolivia (BCB). Las mismas se detallan y explican brevemente a continuación:

1. DEUDA PÚBLICA EXTERNA A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Por $us. 13.345,40 millones, el cual es el saldo a finales del 2024, según datos del BCB, sería el 2do saldo de deuda externa anual más elevado desde los años 70. De acuerdo a datos oficiales, la gestión pasada se canceló el 100% del servicio de deuda externa programada por un monto $us. 1.526 millones.

2. PIB NOMIMAL: Según el informe de deuda externa del BCB, el indicador de solvencia (saldo de deuda externa/PIB) al 31 de diciembre de 2024 fue del 26,8% del PIB. Haciendo un simple cálculo matemático se determina, con esta información preliminar, que nuestro PIB nominal 2024 hubiese sido de $us. 49.796,27 millones, un 10% mayor al registrado en el 2023. Esto se explicaría principalmente por el factor inflacionario, que hizo que este indicador crezca, a pesar que la economía nacional se ralentizo (cayo su producción) en la gestión pasada, principalmente por problemas con los carburantes, dólares, inflación, bloqueos y hasta por conflictos políticos.

3. DÉFICIT FISCAL O GLOBAL (SPNF): Con datos del MEFP y el Viceministerio de Tesoro y Crédito Publico, se ha obtenido que el Déficit Fiscal o Global en el año 2023 fue del 10,95% del PIB, mientras que el Déficit Corriente fue del 4%. En base a los datos de crecimiento del PGE, ingresos y gastos totales del SPFN, inflación y otros de los últimos años, se estimó que al menos el Déficit Fiscal del año 2024 fue del 12% de nuestro PIB nominal, el cual podría ser tan alto (o al menos próximo) como el registrado en el año de la pandemia (2020).

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA: A la fecha no hay datos oficiales de la gestión 2024, sin embargo el año 2023 la ejecución presupuestaria alcanzo solo al 57% tomando en cuenta el Presupuesto Vigente para Inversión Pública de ese año. Considerando los problemas financieros del sector público, a los que se sumaron los problemas políticos como la no aprobación y desembolso de créditos externos, se estima que para el 2024 la ejecución de la inversión pública en Bolivia estuvo entre un 50% a 60%.

5. COMERCIO EXTERIOR: A pesar que ya estamos en el 2do mes del año, no hay todavía datos gubernamentales respecto a nuestro comercio exterior 2024, sin embargo, hasta noviembre se tenia un saldo comercial acumulado negativo de $us. 593 millones, lo cual indica, dada la tendencia del deterioro de las exportaciones e importaciones nacionales, que el año pasado el balance general fue negativo, principalmente por la escasez de dólares y su precio elevado en el mercado paralelo, lo cual se agravo por los bloqueos y conflictividad político/social en el país.

Haciendo un Balance General 2024 se puede observar que las metas gubernamentales no se cumplieron según lo planificado:*

a) El crecimiento económico programado para el 2024 era de un 3,71%. De acuerdo a la información estatal, se estima que fue entre un 2,5% a 3% en la gestión pasada, a pesar que los organismos internacionales proyectaron y reafirmaron que Bolivia, el año 2024, no creció más del 1,7% en su PIB real.

b) El déficit fiscal o global del SPNF, debía haber sido del 7,8% de nuestro PIB, pero según lo estimado al menos fue del 12% en el 2024. Esto quiere decir, que posiblemente nuestro déficit público fue más de 5 mil millones de dólares, siendo el 11avo año consecutivo con este indicador macroeconómico negativo.

c) La inversión pública para este pasado 2024 debió ejecutarse por un monto de $us. 4.274 millones, pero según lo observado se estima que solo se ejecuto alrededor de un 50%, por problemas de liquidez más temas políticos de por medio, afectando negativamente al crecimiento económico nacional y subnacional.

d) La inflación anual estaba proyectada por un 3,60% para el 2024, pero la cifra oficial fue de un 9,97%, casi el triple de lo programado, evitándose la inflación galopante, sin embargo, la perdida del poder adquisitivo de nuestra moneda nacional estuvo próximo al 60% en la gestión pasada, marcando una clara diferencia entre las estadísticas oficiales con las de mercado.

Si bien nuestras estimaciones están basadas en datos e información gubernamental, no se pueden ser considerar como oficiales, las mismas tendrán que ser proporcionadas por el gobierno nacional, sus autoridades o sus respectivas dependencias mediante informes tales como las rendiciones públicas de cuentas. Sin embargo, se espera que las mismas no difieran mucho de estas, ya que fueron evaluadas en función a estadísticas oficiales y siguiendo la tendencia de las variables macroeconómicas de los últimos años, y sobre todo tomando en cuenta la coyuntura económica y política muy compleja y dificultosa observada en el 2024. Donde según diversos estudios nacionales e internacionales indicaron que la percepción y la situación económica del país, a nivel macro y micro, fue negativa para la población en el 2024, generando mucha incertidumbre y expectativas poco óptimas para este 2025, debido sobre todo al contexto político, donde al parecer nuevamente las metas macroeconómicas gubernamentales no se cumplirán a pesar de sus buenos deseos.