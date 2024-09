El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reconocido, en una respuesta a una petición de informe escrito, que actualmente no cuenta con servidores públicos de carrera, respaldándose en la sentencia constitucional 0016/2021. Este reconocimiento ha generado críticas por parte del diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, quien denunció la politización de los cargos diplomáticos.

Según la respuesta de la Cancillería, "el Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente no cuenta con servidores públicos de carrera". Ormachea había solicitado un informe detallado sobre la cantidad de funcionarios diplomáticos de carrera que posee la Cancillería, pero la respuesta fue clara: no existen servidores de carrera en el servicio diplomático.

El diputado Ormachea expresó su sorpresa ante esta situación, afirmando que "es realmente sorprendente, nos ha respondido que hoy por hoy no existe carrera diplomática en Bolivia. Que han eliminado la carrera diplomática". Agregó además que “Bolivia debe ser el único país del mundo entero que no tiene servidores públicos de relaciones exteriores, diplomáticos, cónsules o embajadores de carrera; todo es un premio para los masistas que no tienen ningún tipo de experiencia en el servicio exterior”.

Ormachea también mencionó el caso de Felipa Huanca, exdirigente nombrada cónsul en Argentina, criticando su falta de experiencia: "Por su falta de experiencia ha logrado que los bolivianos en Argentina paguen un 20% en servicios de salud en ese país". Esta situación, según el legislador, expone la politización y precarización del servicio diplomático boliviano.

La sentencia constitucional 0016/2021, en la que se ampara la Cancillería, es la base legal utilizada para justificar la ausencia de servidores públicos de carrera en esta institución.