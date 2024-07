La segunda vicepresidente de Diputados, Luisa Nayar, solicitó una interpelación para el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por el “falso golpe de Estado” que aconteció la semana pasada, que fue encabezado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

“Tenemos la certeza que lo que se ha producido el miércoles fue un falso golpe de Estado, generando desde las filas de la mal llamada Casa Grande del Pueblo. Hemos decidido presentar, en base a nuestras atribuciones constitucionales, una interpelación en contra del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para que venga y esclarezca los acontecimientos producidos el pasado miércoles.

El señor (David) Choquehuanca, tal cual establece nuestro reglamento, debe convocar a una sesión plenaria de Asamblea en el plazo de tres días”, dijo Nayar.

La documentación para la comparecencia del ministro consta de 13 preguntas, entre las cuales se preguntará sobre la militancia política de Zúñiga con el Movimiento al Socialismo (MAS), detalles sobre la reunión que tuvo el presidente Luis Arce en un colegio el domingo 23 de junio. También por qué no se le fue informado al titular de Defensa sobre el despliegue de carros blindados.

El pasado 26 de junio, Zúñiga realizó un despliegue militar por plaza Murillo, en lo que el Gobierno denominó “golpe de Estado fallido”. Sin embargo, ese mismo día el militar reveló que la movilización de los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue coordinada con Arce, para “levantar su popularidad”.

Nayar calificó este hecho como un “show” que fue una “vergüenza internacional”. Además, señaló que no habrá una investigación imparcial de este hecho porque la justicia y el Ministerio Público están bajo control gubernamental.

“Nosotros no confiamos en esta justicia podrida, no creemos en el Ministerio Público, en el Órgano Judicial, mucho menos en la Policía Boliviana. No vamos a acatar ninguna resolución (de restringir interpelaciones), producto de esta tiranía judicial y por ese motivo, donde cumplimiento a la Constitución Política del Estado, es que hemos decidido presentar esta interpelación”, complementó la parlamentaria.

Conozca las 13 preguntas para la interpelación:

1. Diga usted: ¿Desde cuándo conoce al General Juan José Zúñiga Macías y explique si tiene una relación de amistad con dicho militar?

2. Diga usted: ¿Desde cuándo el Presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, conoce al General Juan José Zúñiga Macías, y explique si él tiene una relación de amistad con dicho militar?

3. Diga usted: ¿Por qué el General Juan José Zúñiga Macías, siendo el militar número cuarenta y ocho (48) de su Promoción, fue designado Comandante General del Ejército?

4. Diga usted: ¿Si sabe o conoce que el General Juan José Zúñiga Macías es militante del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) y si así fuera, desde cuándo es militante de este partido político?

5. Diga usted: ¿Para qué se reunió el Presidente Luis Alberto Arce Catacora con el General Juan José Zúñiga Macías el día domingo 23 de junio, en el Colegio La Salle de la ciudad de La Paz, antes, durante y/o después de compartir un partido de básquet, tal como testimonian diversos registros fotográficos publicados en la prensa nacional y en las redes sociales?

6. Diga usted: ¿Si en ocasión de esa reunión del día domingo 23 de junio en el Colegio La Salle, el Presidente Luis Alberto Arce Catacora le dijo al General Juan José Zúñiga, que “había que hacer algo para levantar su popularidad” y si, ante la sugerencia del General Zúñiga de “sacar las tanquetas”, el Presidente Arce le dijo que lo haga?

7. Diga usted: ¿Si usted tenía conocimiento y/u ordenó que varias tanquetas del Ejército fueran movilizadas hacia la Plaza Murillo el día miércoles 26 de junio?

8. Diga usted: ¿Con qué objetivo el Presidente Luis Alberto Arce Catacora ordenó que varias tanquetas del Ejército fueran movilizadas hacia la Plaza Murillo el día miércoles 26 de junio?

9. Diga usted: ¿Acaso los Informes de Inteligencia del Ejército no le indicaron a usted, como Ministro de Defensa, de este movimiento de tropas militares rumbo a Plaza Murillo, y no era lógico que el Presidente Luis Alberto Arce Catacora y los Ministros del Estado sean evacuados, o es que acaso usted no dio a conocer estos Informes, porque nunca existieron; dónde están esos Informes de Inteligencia y quién los posee?

10. Diga usted: ¿Acaso a pesar de que su persona es Ministro de Defensa, nadie le informó del retiro de tanques, tanquetas y de armas militares de las instalaciones militares, o estaba usted al tanto de eso permitiendo que este hecho suceda?

11. Diga usted: ¿Por qué el Presidente Luis Alberto Arce Catacora, el Vicepresidente David Choquehuanca y los Ministros del Estado montaron una tramoya el miércoles 26 de junio, pretendiendo hacer creer a la población y a la Comunidad Internacional que en Bolivia se estaba produciendo un “golpe de Estado”?

12. Diga usted: ¿Por qué el Gobierno, a través de sus operadores serviles en la Policía, el Ministerio Público y la Administración de Justicia, han desatado una cacería judicial en contra de militares del servicio pasivo a raíz de lo acontecido el 26 de junio de 2024, cuando claramente ellos no son parte del servicio activo de las Fuerzas Armadas?

13. Diga usted: ¿Por qué su persona, como Ministro de Defensa, en relación a los hechos del 26 de junio, no instruyó resguardar la Plaza Murillo de La Paz, evacuar a las autoridades, dotar de chalecos antibalas y/o protección a las autoridades del Gobierno (incluyendo al Presidente Luis Alberto Arce Catacora), evacuar al personal civil de los edificios públicos y privados alrededor de Plaza Murillo, entre otras acciones de prevención; o el no tomar medidas era parte de la planificación para aparentar la fuerza de este supuesto golpe de Estado?”.