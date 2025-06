El exministro de Justicia, César Siles Bazán, se apersonó formalmente ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción mediante un escrito, en el que manifestó su voluntad de ejercer su defensa y colaborar con el proceso penal en su contra. El documento fue dirigido al fiscal Fernando Espinoza Medrano, en el marco de la investigación iniciada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y consorcio entre responsables del servicio de justicia.

En el memorial, Siles indicó: “habiendo tomado conocimiento de que se habría iniciado una investigación en contra de mi persona, con el fin de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y demostrar mi inocencia, tengo a bien apersonarme ante su autoridad con todos los requisitos propios de este instrumento jurídico procesal”.

El exministro adjuntó su cédula de identidad y los datos de su abogado defensor, Franklin Germán Gutiérrez Larrea, y solicitó acceso al cuaderno de investigaciones, así como ser notificado sobre futuras diligencias. También pidió la habilitación del portafolio digital “Ecosistema JL2” para su representante legal.

La presentación del escrito ocurre después de que la Fiscalía decidiera ampliar la investigación en su contra y en contra del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova, por el mismo caso. La indagación surgió tras la difusión de un audio en el que Siles presuntamente conversa con el juez Fernando Lea, actualmente detenido, para intervenir en una acción contra la magistrada Fanny Coaquira del Tribunal Supremo de Justicia.

Paralelamente, el abogado Frank Campero presentó una denuncia penal contra Siles por presunto prevaricato y presión sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional. Según el jurista, el exministro habría ejercido influencia para frenar acciones de amparo constitucional, y solicitó que la abogada Massiel Terrazas sea declarada testigo protegida.

En su cuenta oficial de X, Siles también se pronunció: “Yo no me escapo. Me presentaré voluntariamente ante cualquier citación o convocatoria de la Fiscalía para aclarar, defenderme y asumir lo que me corresponda, como ya lo hice desde el momento en que presenté mi renuncia”. En esa misma publicación, advirtió que esperaba ataques desde el entorno del expresidente Evo Morales: “Tenía la certeza de que el innombrable Evo Morales y su cada vez más reducido séquito aprovecharía cualquier oportunidad para atacarme”.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado si convocará a Siles a una declaración formal o si aceptará sus solicitudes procesales. La causa continúa en fase investigativa.