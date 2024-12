El procesamiento judicial a Evo Morales, inclusive en rebeldía, por parte de la justicia tarijeña en un caso de estupro que habría sido cometido en 2015, tuvo una reveladora respuesta de la supuesta víctima, Cindy Saraí Vargas Pozo, quien en una entrevista con un medio extranjero acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, de trata y tráfico de personas en contra de su familia y ella en 2019.

Trata de personas es el delito que se le imputó a Morales en el caso de supuesto estupro, del que nació una niña en 2016 y qiue fue registrada en el Servicio de Registro Civil como hija de Morales y Vargas Pozo. A horas de culminar este 2024, Morales tiene una orden de aprehensión en su contra y ahora Del Castillo y Gutiérrez una denuncia por el mismo supuesto delito presentada en la Fiscalía General del Estado, según la joven.

“En 2019, el 26 de agosto, fue Eduardo Del Castillo personalmente a mi casa, fue a amenazarnos y a decirnos: ‘Tienen que salir del país, yo me voy a hacer cargo de todo; pero, tienen que salir del país’. En primera instancia no quisimos salir del país porque era dejar todo lo que habíamos trabajado; pero, nos dijo: ‘Sus vidas corren peligro, tienen que salir del país’. entonces tuvimos que salir. Ahí fue donde aparece también la ahora fiscal departamental de Tarija (Sandra Gutiérrez) porque ella en ese entonces estaba como representante de la Magistratura, y ella fue quien consiguió a la jueza de Yacuiba quien otorgó los permisos de viaje para los tres menores de edad, que era mi hija y mis dos hermanos menores, que viajaron con nosotros hasta Buenos Aires”, relató al programa DNews, que se emite desde Argentina.

"El ministro Eduardo Del Castillo no solamente ha sido cómplice, también ha sido autor de trata y tráfico. Él es el verdadero tratante y ellos llaman tratantes a mis padres", afirmó CIndy Saraí con tono de indignación.

En cuanto a la ahora fiscal Gutiérrez. sostuvo: "Puedes darte cuenta de qué tan mal está la justicia en Bolivia, cuando ves a una fiscal departamental, que no solamente ha sido coautora, que también ha sido cómplice de este mismo caso... cómo es posible que ella esté investigando; cómo es posible que ellla conociendo a mi hija, ella dice ahora: 'Vamos a buscar justicia para la víctima', cuando ellos nos han hecho perder todo lo que teníamos".

Vargas Pozo guarda las fechas de los sucesos. Afirmó que su hija nació en 2016, pero fue registrada en 2017, tal como consta en el certificado de nacimiento, que es de conocimiento público. La decisión de la madre de inscribirla en registro civil fue lo que desató una supuesta persecución en ese entonces y también ahora, con la participación de tres protagonistas: Evo Morales, a quien no nombró en la entrevista, la fiscal Gutiérrez y el ministro Del Castillo.

“Hicimos la denuncia el 2017, se hizo el registro ante un Oficialía, porque esa fue la decisión de mi madre. Ya que no podíamos hacer de otra manera, lo hicimos (así), para ver si realmente había justicia; pero, nadie hizo nada. (...) El día que yo fui a registrar a mi hija, cuando yo fui (a la oficina de registro civil), solamente estaban dos chicas, no estaba el oficial de registro civil. Yo la registré de manera legal a mi hija. En la tarde, horas después de que la registré, porque ya era casi mediodía cuando la registré, ya en horas de la tarde llega la oficial del registro (civil), la que no estaba cuando yo hice el registro, para obligarme a eliminar el registro”, declaró Cindy Vargas al medio internacional.

"Ellos no querían que yo la registrara mi hija como yo lo hice. Creo que todo niño y todo ser humano tiene ese derecho. Y yo lo hice conforme a Derecho". Cindy insistió en que la oficial del registro civil quiso obligarla a eliminar la inscripción de su hija, con amenazas, pero que ella se resistió.

"En ese tiempo decidimos callar, porque ya dos niños habían desaparecido y yo no quería que eso pase con mi hija. Callamos todo ese tiempo. Pero en 2019, tanto el ahora Ministro de Gobierno como la fiscal departamental de Tarija, que (ahora) por todos los medios de prensa sale a decir que yo soy la víctima, que se tiene que investigar... Ella conoció a mi hija, ella la conoció cuando mi hija era era más pequeña; ella la conoció a mi hija físicamente, la vio, la tocó. Y de la misma manera, Eduardo del Castillo conoció a mi hija", sostuvo Cindy Saraí.

La joven marcó una línea de tiempo que comienza en 2015 con la relación que tuvo con Morales, el 2016 con el nacimiento de su hija, el 2017 con el registro de la pequeña con el apellido de Morales, el 2019 con las amenazas de Del Castillo y Gutiérrez (como si estuviesen encubriendo a Morales) logrando que ella y su familia se vayan a Buenos Aires, el 2021 con un contacto con quien ya era Ministro de Gobierno y el 2024 con un encuentro con Del Castillo en el aeropuerto de Tarija.

"El año 2024, a principios de este año, el Ministro de Gobierno me citó en la ciudad de Tarija (...). Yo pensé que era para hablar de algo importante. Me dijo: Tienes que venir, tenemos que hablar. Yo fui. Me citó en el hangar presidencial de la ciudad de Tarija", afirma Vargas Pozo, quien está a punto de concluir la carrera de Derecho. Aclaró que fue citada mediante una llamada telefónica.

"Yo fui, pero lo único que recibí fueron amenazas. Me amenazó con demandarme, con demandar a mi madre, a mi padre y lo ha cumplido hoy por hoy", añadió la joven dando a entender que en 2019 actuó tratando de proteger a Morales y en 2024 asumió una postura totalmente opuesta.

"Estoy en una situación de peligro, estoy en una situación de riesgo. Vengo escapando. Estoy siendo perseguida por el Gobierno de Arce, por el Gobierno boliviano. Estoy siendo perseguida por los policías, estoy siendo perseguida por la Fiscalía y soy la víctima", describió Vargas Pozo.

"Con mentiras, con amenazas, nos hostigaron, todo este tiempo nos vienen hostigando con lo mismo. Yo les dije, que por favor no pongan en riesgo la vida de mi hija, pero, ellos no hicieron caso. Y aún así poniendo en riesgo la vida de mi hija, lo hicieron”, reclamó la joven.

Cindy Saraí reiteró que ha sido utilizada y que "todos han tomado parte de de esto". Lamentó que no se hubiera tomado en cuenta la existencia de una niña, su hija, y las consecuencias que puede haber para ella y su familia.

"Me han quitado el derecho al trabajo, me han quitado el derecho a la a la libertad, me han quitado el derecho a la educación (...) ellos han sido cómplices, ellos son los verdaderos tratantes, pero incriminan a mis padres. Hoy me buscan no solamente para silenciarme, no solamente para callarme. No estoy desaparecida, estoy salvaguardando la vida de mi hija", denunció al inicio de la conversación con DNews.

Vía. Datápolis