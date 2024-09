Bolívar sigue de líder en el torneo y The Strongest se lamenta no poder sacar provecho al contra tiempo de su tradicional rival, que con bajas importantes no cambió el patrón de juego que lo identifica. Es más, me atrevería a decir que La Academia pudo lograr la victoria y afirmar seriamente su liderato en la tabla.

A lo largo de los 3 últimos días la pregunta era ¿qué pasará con Bolívar en el clásico? Una y otra vez todos se hacían diferentes ideas en la cabeza, pues un Bolívar diezmado se alistaba para un partido de vital importancia, sabiendo además que El Tigre llegaba con todo su elemento humano en plenas condiciones a este juego y que el resultado que se genere, sería el punto de inflexión para el rendimiento de ambos equipos en el campeonato.

En el primer tiempo los aurinegros marcaron el ritmo del compromiso tratando de ser más intensos. Sus jugadores tenían energía y su dinámica en la cancha daba a entender que estaban un escalón por encima de Bolívar, que sin embargo no cambió su forma de jugar. Detalle que no debe pasar inadvertido. Los celestes claramente demostraron que su forma de jugar y encarar los partidos, no se limita a sus principales figuras. Las variantes lograron en el terreno de juego: dominar, tener el control del esférico, arrinconar a su rival y tomar gradualmente el andamiaje del medio campo y el ataque, claro en la medida en que The Strongest se lo permitió bajando el ritmo que impuso en la primera parte.

Es cierto que Bolívar extrañó a jugadores como: Savio, Rodríguez, Justiniano, Fabio Gómes, Anderson de Jesús, Saucedo; pero encontró un buen desempeño de otros como: Erwin Vaca, Melgar, Velásquez, que ciertamente trabajan para ser protagonistas y pese a que la necesidad requiere de ellos un repunte mediático de su producción no es mala, al contrario, va de menos a más en solo 2 partidos.

The Strongest hará pensar a su afición que podía haber dado más, pero así son los clásicos, siempre de pronóstico reservado y diferente a otros partidos. De no haber encontrado un error fatal en el sistema defensivo de Bolívar cuando corrían los descuentos del primer tiempo y la definición del panameño Ayarza, otra pudo haber sido la suerte del equipo atigrado. Puntualizo esto, porque en el segundo tiempo, The Strongest se fue quedando y le cedió la creatividad al rival, que lo mejor que sabe hacer es presionar y encajonar al equipo contrario en su campo a defenderse.

Ahí es donde Bolívar sintió la falta de sus hombres de ataque, aquellos que marcan la diferencia en este tipo de compromisos. Sin embargo, encontró en otros, el elemento requerido para definir jugadas. Una de ellas fue la de “Tonino” Melgar que logró anotar el tanto para La Academia y el 1 a 1 con el que terminaron las acciones.

Punto alto para la afición paceña que una vez más demostró que el Clásico es el más representativo de los encuentros en esta parte del país. Cuánta falta le hacía al Estadio Hernando Siles vivir una fiesta como la que se tuvo en Miraflores la noche de este miércoles. Tribunas abarrotadas, encuentro deportivo que congregó a mucha gente y por supuesto a las hinchadas que marcaron la fiesta en La Paz al más alto nivel.

Bolívar sigue siendo el líder en el campeonato y espera poder recuperar a sus jugadores importantes. Otros como Rubén Cordano se dan cuenta que su presencia es valiosa y solo depende de ellos para estar en las mejores condiciones y ratificar en su capacidad de ser ahora titulares, incluso con la opción de ser considerados para una convocatoria al seleccionado nacional, cuya próxima cita por eliminatorias está a la vuelta de la esquina.

The Strongest acortó la diferencia con el líder y aumentó la presión entre los 2 equipos que pelean por el título y el segundo cupo para Copa Libertadores, fase de grupos 2025, incluido el premio económico que eso significa. Porque si de algo podemos estar día a día más convencidos es que una vez más la pelea por el campeonato en la División Profesional del Fútbol Boliviano es para los 2 grandes de La Paz.

Bolívar es el líder en la tabla con 31 unidades, seguido de The Strongest con 28. Por lo visto hasta este momento, ambos equipos con chances de seguir avanzando y alejándose del resto de manera considerable.

Por el punto logrado, las bajas que merman un poco el rendimiento y seguir de líder, el Clásico Paceño, en una linda fiesta deportiva en el Siles dejó un sabor de boca más celeste.