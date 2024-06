Él ahora autoridad saliente, posteo la carta y esta dice lo siguiente:

"Señor:

Luis Alberto Arce Catacora

Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia

Presente. -

Ref.- Dejación al cargo de Vocero Presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia

Señor presidente. -

En 2020, ante invitación suya decidi, impulsado por un afán individual y una aspiración colectiva de ayudar a recomponer el contexto social y político que un año antes fue profundamente trastocado, ocupar este lugar de expresión desde el cual hablé este tiempo, generalmente sobre la gestión de gobierno, pero también respecto del Estado, la sociedad y en otras ocasiones, reflexivamente, sobre las amenazas a nuestro sistema democrático y la tantas veces perturbada convivencia política de las bolivianas y bolivianos. No hubo cálculos personales en mi accionar ni temor a señalar y apuntar conductas de actores políticos que distorsionan la tranquilidad de nuestro país. En mis palabras también siempre estuvo presente, de forma insistente, la intención de que avancemos a escenarios de diálogo para superar los hechos de conflicto. Insisti permanentemente en aquello en noviembre del 22 cuando ocurrió el paro de los 36 días.

Hoy que decido, entendiendo que un sitio no puede volverse un anclaje, con el mismo impulso de hace tres años y medio, renovar los espacios y lugares desde donde puedo seguir reflexionando en voz alta, desplegando propuestas de Estado que son imprescindibles para nuestro país y dejando palabras e ideas para ser mejores como Estado y sociedad, veo la intención de algunos actores de asignarle a mis reflexiones un intento de crítica hacia el gobierno del que yo también he formado parte estos años. En tantas charlas e intercambio de opiniones e ideas que tuvimos, usted comprende claramente que ello no es así. Alguna vez le señalé, en ocasión de la celebración de las fiestas navideñas, que le deseaba salud por supuesto, pero mucha sabiduría y equilibrio para continuar en la tarea que el país le ha encargado. También le dije que fortaleza constante, porque ahi afuera, están millones de bolivianos que tienen esperanza de una vida mejor, usted me respondió que así será.

Ya no lo acompañaré en el tiempo que sigue, pues transitaré otro camino, pero no hay duda posible que, así como en el 2020 coincidimos en la urgencia de restablecer la democracia, no tendría reparo, si las circunstancias lo exigieran, volver a reencontrar miradas y posiciones si nuestra democracia fuese nuevamente amenazada. Es una cuestión de convicción política innegociable que define quiénes somos compañeros a partir de una misma filosofia politica.

Dejo esta carta de renuncia en cumplimiento del proceso administrativo, pero me llevo buenas e importantes amistades, aquello es invalorable, y me llevó de hecho lo mas importante, el agrado y el sentimiento bueno de haber entregado a este país que uno quiere infinitamente, mi esfuerzo y mi pensamiento para que el Estado Plurinacional, la inclusión y la igualdad social, siempre estén en la mesa de los debates más trascendentales de la sociedad boliviana.

No permita que el gobierno pierda su caudal. Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita. Querrán instalar el miedo, no lo permita. Cumpla los sueños de los bolivianos y los suyos también.

No deje usted de recordar, nunca, que las miradas que ayudan son aquellas que están en 360°, que nada lo limite.

Un abrazo como siempre.

Jorge Richter Ramirez