Sean eternos los laureles, ese es el grito de la Selección Argentina que vive un momento del que no quiere separarse. Todo empezó en la Copa América de Brasil, inyección anímica que posteriormente le valió un campeonato mundial y que ahora se mantiene con la obsesión del bicampeonato. La Scaloneta está imparable, tiene un conductor que con la 10 en la espalda no se cansa de mostrar sus destellos de magia, su pueblo lo festeja y está a un partido de la gloria.

Jugar contra el campeón del mundo resulta, desde ya hace bastante tiempo, una exigencia de intensidad en todo el partido, tiene esa chispa para encontrar la ventaja en un instante y ahora Julián Álvarez fue el artífice que diseñó un nuevo día de gloria. Rodrigo De Paul le brindó un pase en profundidad previamente, la Araña capturó el esférico y la mandó a guardar con seguridad a los 22 minutos.

Canadá empezó mejor el duelo, aunque su atrevimiento no solo se fue apagando, sino que nunca fue lo suficientemente preciso para complicar a Emiliano Martinez. Fue así que con la mínima diferencia, ambos depositaron sus ilusiones en el complemento en busca del partido más importante del torneo.

El segundo no tardó en llegar, Lionel Messi hizo estallar al público presente en el MetLife Stadium aprovechando un remate previo de Enzo Fernández a los 51, Derek Cornelius era el encargado de marcarlo pero no tuvo otro camino que el lamento. La final estaba asegurada, la Scaloneta disfrutó cada minuto del partido con el calor de sus fanáticos, una defensa férrea y un ataque que no necesitó de mucho para concretar su objetivo.

Liam Millar, Ismael Koné y Tani Oluwaseyi buscaron el descuento, sin embargo, la última línea de Argentina se lució con la fuerza que la caracteriza y el Dibu también apareció sin problema. Es así que la Albiceleste se instaló en una nueva final, su gran objetivo es alcanzar su corona número 16 en la Copa América pero antes tendrá una definición electrizante ante Colombia o Uruguay el domingo, tal vez la más difícil de toda la campaña.

Vía: Late! / Nicolás Siles Zapata