El diputado Walthy Egüez, representante de la bancada parlamentaria de Creemos, declaró este jueves que su partido no aceptará los resultados del censo de población y vivienda realizado en marzo de 2024. Según Egüez, los datos censales han sido manipulados, afectando la representación de Santa Cruz y el resto del país. “Santa Cruz no ha aceptado esos resultados, no lo vamos a aceptar. Sabemos que nos han hecho un fraude censal a todo el país, nos engañan casi un millón de habitantes”, afirmó.

Egüez anunció que, con la llegada de un nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales de 2025, Creemos impulsará un nuevo censo a nivel nacional para obtener datos más precisos sobre la realidad demográfica del país. Este censo será, según Egüez, fundamental para definir políticas públicas que aborden de manera efectiva los problemas de la población.

Además, el legislador expresó su rechazo a la redistribución de escaños parlamentarios propuesta, la cual solo otorgaría un diputado adicional a Santa Cruz, en lugar de los tres que, según él, corresponderían con base en los datos de la población cruceña, estimada en cuatro millones de habitantes en un recuento poblacional realizado por la Gobernación de Santa Cruz en agosto del año pasado.

Egüez también criticó la reconfiguración del mapa electoral y la distribución de escaños, calificándolas como decisiones políticas diseñadas para beneficiar al partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). “La distribución de escaños fue diseñada de acuerdo con los intereses del ‘masismo’, entre ellos evitar las elecciones del 2025, por lo que carecen de toda credibilidad”, aseguró.