Hugo Dellien se lesiona el ojo y golpea su raqueta en Challenger de Santa Fe

Hugo Dellien, el mejor tenista de Bolivia, vivió un momento difícil en el partido del miércoles ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida. En el marco del Challenger de Santa Fe, Dellien se enfrentaba a Pucinelli en los octavos de final cuando una lesión en el ojo derecho lo obligó a abandonar el encuentro.

Durante el primer set, cuando perdía por 5-2, Dellien sufrió un golpe en el ojo derecho al intentar responder un tiro de su rival. La pelota impactó en su raqueta y luego en su ojo, causándole una lesión en la córnea ocular. A pesar de sus esfuerzos por continuar jugando, el dolor fue demasiado y decidió retirarse del partido.

La reacción de Dellien no fue la mejor. En su frustración, golpeó su raqueta contra el piso varias veces, mostrando su enojo por la situación. Este comportamiento fue capturado y se volvió viral, generando diversas reacciones entre sus seguidores y en el mundo del tenis.

En sus redes sociales, Dellien explicó lo sucedido y se disculpó por su reacción. "Respecto a el día de hoy (miércoles), en el partido me venía sintiendo muy bien y en el 2-1 15-0 la pelota pega en mi raqueta y me termina pegando muy fuerte en el ojo derecho causándome una lesión en la córnea ocular, quise seguir jugando a pesar de no poder abrir el ojo, pero me fue imposible", escribió.

"Lamentablemente mi reacción no fue la más afortunada y la frustración que llevo en todo este tiempo me llevó a tener una conducta que no es la mejor, pero mi reacción fue esa y tengo que afrontarla como es, somos todos humanos y creo que muchas veces no reaccionamos como se debe", añadió Dellien, mostrando su humanidad y la presión bajo la cual compiten los atletas de alto rendimiento.