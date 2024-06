Gabriel Villamil, mediocampista de la Liga Universitaria de Quito, se incorporó este martes a la concentración de la selección boliviana. Para el miércoles se espera la llegada del delantero Jaume Cuéllar (Barcelona B) y del lateral Roberto Carlos Fernández (Baltika).

Villamil, quien tuvo un semestre de adaptación al fútbol ecuatoriano, destacó por su continuidad en partidos tanto del ámbito local como en la Copa Libertadores, a pesar de no ser titular indiscutible. "Siento que he madurado mucho más como jugador," afirmó Villamil al llegar a suelo cruceño. El tarijeño busca asegurarse un lugar en la lista de 26 jugadores y eventualmente ganarse un espacio en el once titular.

Villamil es uno de los legionarios elegidos por el entrenador Antonio Carlos Zago, quien planificó esta semana de trabajo en Santa Cruz antes de viajar a Estados Unidos para los amistosos contra Ecuador (12 de junio) y Colombia (15 de junio). No obstante, Villamil llegó con una molestia muscular, que será atendida por el cuerpo médico encabezado por Rudy Romero.

Llegadas y lesiones

Se espera que Jaume Cuéllar y Roberto Carlos Fernández lleguen en esta jornada para sumarse a los entrenamientos, completando así la convocatoria de Zago.

El defensor Jesús Sagredo se recupera favorablemente de una lesión muscular sufrida en el amistoso contra México. Por su parte, Luis Haquin entrenó con normalidad y se perfila como el capitán de la selección boliviana. "Estoy bien y tuve continuidad en mi club. La ilusión está siempre y estamos los que estamos que tienen las cualidades para defender a la selección," expresó Haquin.

"El hecho de jugar un torneo continental se requiere experiencia y gracias a Dios pude jugar en varios países," agregó Haquin.

