Es normal que me pregunte eso ..

En 2019 junto a la entonces presidenta del senado, Adriana Salvatierra, presentemos el Proyecto de Ley de "Reducción al uso de bolsas plásticas en Bolivia". ¿Y qué pasó? En la actualidad esta normativa estuvo en la comisión de medio ambiente, después en la Cámara alta y en la Cámara baja; como dicen, de un lado a otro.

Por supuesto que no desistimos .. estuvimos pendiente de ello, en todo momento. Entre tanto, recibimos apoyos de empresas privadas, realizamos campañas de difusión, caminamos por los mercados y concientizamos a las "caseritas" sobre las consecuencias negativas del uso de bolsas plásticas.

Por otro lado, algo que nos sorprendió fue el recibimiento de los chicos en el colegio; realizamos capacitaciones en las aulas a diferentes cursos, pero qué puedo decir .. ellos son tan conscientes sobre el cuidado del medio ambiente. Fue un importante impulso para expandirnos más, con presencia en toda Bolivia, realizamos un sin fin de actividades en todos los departamentos del país.

Hago una retrospectiva y me siento tan orgullosa del crecimiento que tuvimos, somos cientos de activistas luchando por un solo propósito.

Entonces es ahí, que pienso y reflexiono acerca de “cambios", todo es cuestión de conciencia e iniciativa. Costumbres que debemos modificar en nuestro día a día y dar el ejemplo a nuestro entorno con el que nos rodeamos. Por ejemplo, ya lo hicieron grandes empresas, comenzaron a usar artículos que se biodegradan, en los mercados, como también se observa a la ciudadanía reusándo o llevando bolsas de tela; miremos en lo que podemos mudar y empecemos por hacerlo … desde pequeñas acciones para después revolucionar.

Por otro lado, si .. es necesario un proyecto de ley e indispensable apoyo de nuestras autoridades para impulsar la normativa.

Esto no es para mi, o para alguien en particular esto se trata de todos, ponte a pensar que en más 500 años se "degrada" una bolsa de plástico y existen por año 5 millones….una información preocupante, pero no empezaré con datos estadísticos a profundidad, ya que cuando hablo de "profundidad" viene a mi mente los animales en los lagos o mares que están invadidos de este material tóxico, de terror el sufrimiento y agonía que les estamos causando.

No descansemos hasta lograr el bienestar para este presente y por supuesto para nuestras futuras generaciones. Piensen que: es una manera de agradecer al medio ambiente, a este mundo que tanto nos brindó.

Lo digo siempre y no me cansaré de hacerlo; se parte de la solución y no del problema.

Te invito a que te unas a este gran movimiento, parte de este proyecto para días mejores: DESEMBÓLSATE BOLIVIA.