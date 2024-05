El legislador por Comunidad Ciudadana recomendó a los periodistas en su día a no descansar “por la lucha de la libertad de expresión, no descansen por la libertad de opinión, no descansen por la libertad de prensa y no descansen en su lucha por la democracia“

Ormachea enfatizó que los periodistas “no tienen garantías“ en Bolivia, que la lucha de los trabajadores de la prensa es “solo por la valentía” que tienen en este rubro.