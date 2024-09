El diputado por Santa Cruz, Walthy Egüez, de la bancada por Creemos, cuestionó duramente el Censo Nacional de Población y Vivienda, tras los resultados preliminares publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Hoy voy a hablar sin saber si me escuchan porque no sé si existo o no existo con los datos del INE", expresó el parlamentario, poniendo en duda la veracidad de los datos obtenidos.

Egüez afirmó que el censo ha sido "manchado" por la "mano dañina" del Gobierno de Luis Arce, acusando al oficialismo de manipular el proceso para sembrar discordia entre los bolivianos. En este contexto, el diputado dejó en claro que su partido no reconoce los resultados del censo, asegurando que se trata de cifras que no reflejan la realidad del país y que impiden una planificación efectiva para el desarrollo regional.

"Desde la Asamblea Legislativa rechazamos ese Censo. Gastaron recursos que el país necesita, recursos por los que la población está en las calles. ¿Cómo vamos a iniciar políticas públicas coherentes si esos datos son truchos?", concluyó Egüez, denunciando el supuesto "manoseo" de la institucionalidad nacional.