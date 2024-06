El analista económico y exdirector del Banco Central de Bolivia, utilizó su cuenta oficial de X y explicó los datos del déficit presupuestario.

"No son solo los datos del BCB, el Ministerio de Economía también anda retrasando o escondiendo datos. En particular, el dato del déficit fiscal a finales del 2023 no ha sido publicado aún.

Sin embargo, al contar ya con los datos del PIB, los datos de deuda externa y el total del financiamiento interno tanto del BCB como el que proviene del sector privado, es posible reconstruir las cifras del déficit fiscal (muy a pesar del MEFP).

Con eso, el dato es preocupante: el déficit fiscal global ha superado los USD 5.500 MM, lo que constituye la cifra histórica más alta, cerrando también una década continua de déficits fiscales.

En términos del PIB, este déficit ha superado el 12%, muy similar a lo observado durante el 2020 (cuando había pandemia, había caído la recaudación impositiva y se tenían muchos gastos extraordinarios). Pero lo grave no es eso, es la cifra en términos nominales, ya que el déficit fiscal del 2023 ha superado al del 2020 en más de USD 840 MM.

Ese extraordinario déficit fiscal ha sido financiado, en un 75% por créditos del BCB, algo más del 20% por deuda interna contraída con privados (principalmente proveniente de los fondos de pensiones) y en menos del 5% con deuda externa neta (desembolsos menos servicio de deuda).

Algo más para asustarse: dada la baja ejecución de la inversión pública, ese déficit, muy probablemente, es en su mayoría déficit corriente (lo que significa que los ingresos recurrentes del Gobierno no alcanzan para cubrir sus gastos recurrentes, algo que señalaría la pésima administración de la cosa pública)”, manifestó.