El senador Erik Morón (Creemos) señaló que podría haber una “complicidad” entre la Presidencia de la Cámara de Diputados y el Órgano Ejecutivo, lo que permitiría la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 por decreto, sin las modificaciones y observaciones correspondientes de la Asamblea Legislativa. Estas declaraciones surgen en medio de críticas hacia la gestión parlamentaria por la falta de quórum que ha retrasado el tratamiento del PGE-2025.

“Es vergonzosa la calidad de gestión en la Cámara de Diputados. No puede ser que la respuesta al pueblo sea que no se aprobó el PGE porque no había quórum en la directiva. Esto refleja una organización deficiente, y puede ser que haya complicidad para que el Ejecutivo apruebe el PGE sin cambios”, afirmó Morón.

El legislador también lamentó que no exista una planificación adecuada para las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, señalando que muchos diputados titulares habilitaron a sus suplentes durante esta semana. “Es vergonzoso que el PGE-2025 no haya sido tratado porque no tomaron en cuenta que estaban en actividades regionales y no había quórum”, expresó Morón.

El retraso en el tratamiento del PGE-2025 ha generado incertidumbre, ya que su aprobación por decreto podría limitar la posibilidad de realizar ajustes o incorporar observaciones planteadas por los legisladores. Morón hizo un llamado a la organización y responsabilidad en la Cámara de Diputados para garantizar un proceso transparente y ajustado a las normativas legislativas.