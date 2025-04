El senador Erik Morón arremetió contra el expresidente Evo Morales, luego de que este anunciara la creación de su nueva agrupación política “Evo Pueblo” y confirmara su intención de postularse nuevamente a la presidencia del Estado.

En declaraciones a los medios, Morón aseguró que Morales no puede ser candidato a ningún cargo público debido a su inhabilitación constitucional y su responsabilidad política en la crisis actual del país. “El señor Evo Morales sólo puede ser candidato a jilakata de Chonchocoro. La Constitución ya le dijo no; el 21 de febrero le dijo no; los organismos internacionales le dijeron no, y el pueblo boliviano también. Es el culpable de toda la catástrofe que estamos viviendo”, afirmó.

El legislador insistió en que cualquier intento de Morales por forzar su habilitación representa una burla al orden democrático y una amenaza a la estabilidad institucional.

Desde la oposición se reiteran los cuestionamientos a la legalidad y viabilidad de una eventual candidatura del exmandatario, en medio de una creciente polarización política.