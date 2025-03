Durante la sesión de la Cámara de Senadores este miércoles, el senador Erik Morón exhortó a los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) a colaborar para que los líderes de su partido; el expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce y el exvicepresidente Álvaro García Linera, se presenten a declarar ante la justicia en el marco del juicio por el caso denominado “Golpe I”.

“Existen presos desde el 2019, líderes políticos. Hay más de 70 personas detenidas en las cárceles de máxima seguridad del país, y hasta ahora no hay una sentencia. Si se quiere saber la verdad, no se los puede seguir ocultando”, declaró Morón, señalando que es incoherente sostener la narrativa del golpe y, al mismo tiempo, no permitir que los principales actores se presenten ante la justicia.

El legislador cuestionó la actitud de la bancada oficialista al no exigir el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Evo Morales y pidió que se actúe con coherencia y seriedad. “En vez de estar ocultándolos en alguna guarida, preséntenlos ante la Justicia”, expresó.

Además, indicó que con la creación de comisiones de investigación sobre los recientes hechos militares en Palacio de Gobierno y los sucesos de 2019, se estaría reconociendo la existencia de una narrativa forzada de golpe de Estado, cuya consecuencia ha sido el encarcelamiento de líderes cívicos, políticos y ciudadanos.