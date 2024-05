“La banca enfrenta desafíos y propone deponer posiciones para abordar el problema estructural de flujo de divisas”, inicia el pronunciamiento.

“El país enfrenta un problema de disponibilidad de dólares, originado por una disminución en el flujo de divisas por exportaciones, particularmente tradicionales.

Para atender las operaciones de comercio exterior de importadores, pagar por los consumos de tarjetas de débito y crédito en el exterior, y responder a la mayor demanda de dólares estadounidenses del público localmente, la Banca boliviana requiere divisas. En el pasado, existían mecanismos habilitados por el Banco Central de Bolivia (BCB) que permitían realizar tales operaciones sin dificultad.

Actualmente, la banca no cuenta con esos mecanismos y en consecuencia depende de los dólares estadounidenses ofrecidos por exportadores en el exterior, prácticamente como la única fuente para atender a importadores y público en general. El precio de las divisas en el exterior no es fijado por los bancos, es un mercado donde prevalecen las fuerzas de la demanda y la oferta, y la demanda es mayor a la oferta, repercutiendo en el precio, lo que hace más difícil aún atender las solicitudes del público. La banda de comisiones (5% - 10%) establecida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para realizar transferencias al exterior, no cubre la expectativa de precio al que los exportadores están dispuestos a vender los dólares estadounidenses en el exterior.

La Banca está preocupada por la situación y por las continuas aseveraciones sobre los saldos de moneda extranjera en bóvedas, que sólo cubren parcialmente los depósitos en dólares estadounidenses y requieren ser administrados prudentemente. Para que los bancos atiendan a los clientes en sus requerimientos de productos y servicios en moneda extranjera, el BCB debería estar en condiciones de restituir los fondos que estos entregaron como garantía en dólares estadounidenses.

En conclusión, para Asoban es prioritario abordar la problemática estructural de la escasez de dólares en el país,deponiendo posiciones y adoptando medidas que garanticen un influjo permanente y suficiente de divisas del exterior,para brindar tranquilidad a los sectores y recuperar la confianza de la población en general. Los bancos asociados están en completa disposición para continuar atendiendo las operaciones del público, es parte de su actividad; no obstante, requieren contar con dólares estadounidenses localmente y en el exterior, donde cada vez es más complejo adquirirlos por las medidas regulatorias adoptadas.

Es responsabilidad del sector público y privado garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo económico del país”, finaliza la misiva.





ASOBAN tiene como misión representar los legítimos intereses de sus asociados, en un entorno de cooperación y complementariedad, fortaleciendo y promoviendo la confianza del público en las entidades bancarias, prestando los servicios de apoyo al sector en temas de interés común.

Tiene como visión ser una organización representativa del sistema bancario, que contribuye a la integración entre asociados, mercados, comunidad y región latinoamericana.

Sus entidades afiliadas son el Banco Nacional de Bolivia S.A., Banco Mercantil Santa Cruz S.A., Banco de Crédito de Bolivia S.A., Banco de la Nación Argentina S.A., Banco Bisa S.A., Banco Unión S.A., Banco Económico S.A., Banco Sol S.A., Banco Ganadero S.A., Banco Fortaleza S.A., y Banco FIE S.A.