“Este Diputado va a votar por todos los créditos que beneficien a mi región, les guste o no les guste por que me vale un comino lo que pueda pensar la fuerza que me a traído a este hemiciclo” dijo al finalizar su intervención.

El legislador opositor hizo uso de la palabra en la Cámara Baja, para solicitar que se de curso a la solicitud de realizar una sesión plenaria de Diputados en Sucre, por conmemoración a los 215 años del Primer Grito Libertario del 25 de mayo de 1809.

Existe la expectativa ya que se espera la aprobación de una ley para el Corredor Urbano, un presupuesto de 43 millones de dólares en infraestructura vial para este departamento.

En ese sentido Pedrazas solicito la reflexión de sus colegas para “no tomar posición en base a lo político y si a lo histórico”.