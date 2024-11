En una declaración al ingreso del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Zvonko Matković, representante de la alianza Creemos, expresó su postura firme sobre la necesidad de elecciones libres y sin interferencias para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Bolivia. En este contexto, Matković cuestionó la posibilidad de una nueva postulación de Evo Morales, argumentando que, tras el referéndum de 2016 y la situación política que derivó en su salida en 2019, Morales “no debería volver a ser candidato”.

“El expresidente Evo Morales, desde que desconoció el referéndum del 21-F, no debió nunca más ser candidato. La Constitución es absolutamente clara y establece que no puede volver a postular. Todos estos fallos que buscan darle cabida a una reelección solo redundan en lo mismo, cuando ya le queda claro a la mayoría de los bolivianos que no puede volver a postularse”, subrayó Matković.

También se refirió a la situación actual en el país y a la pérdida de la independencia de poderes: “En Bolivia se ha perdido la independencia de poderes, y ese es el principio que nosotros debemos preservar para asegurar una democracia sólida y auténtica”, enfatizó, subrayando que es crucial que todos los órganos del Estado respeten sus roles y no intervengan en el proceso electoral.

El Tribunal Supremo Electoral convocó la reunión en busca de consensos sobre las próximas elecciones, en las que Creemos espera que se garantice una transparencia absoluta y se limite cualquier intento de intervención de los poderes Ejecutivo u otras instancias.