El diputado Marcelo Pedrazas afirmó este viernes que, con la reciente complementación y enmienda emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), queda claro que Bolivia no permitirá una reelección adicional para quienes ya ejercieron en cargos ejecutivos. “Con esta decisión, Evo Morales no podrá ser candidato, y por primera vez no tendremos a Evo Morales en la papeleta electoral”, expresó Pedrazas.

La resolución del TCP ratifica la imposibilidad de postulación para un tercer mandato, ya sea continuo o discontinuo, afectando a líderes políticos que previamente desempeñaron el cargo de presidente o gobernador, entre otros. Pedrazas destacó que esta decisión representa un avance en la aplicación del límite de mandato y señala un cambio significativo en el escenario electoral de Bolivia.