El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, ha declarado que la decisión de que Evo Morales no se presente en Tarija no fue por voluntad propia del expresidente, sino por una solicitud expresa de su equipo. Según Cabezas, no existen las garantías necesarias para la seguridad de Morales y su vida estaría en riesgo en dicho evento.

“Evo Morales no va a presentarse en Tarija no porque él no quiera, sino porque nosotros le pedimos ello. No hay las garantías y, además, está en riesgo su vida”, afirmó el diputado en declaraciones a la prensa.