Freddy Chipana, reconocido actor boliviano con 34 años de trayectoria artística, ha sido seleccionado como uno de los actores principales de la película Mano Propia, obra que representará a Bolivia en los prestigiosos Premios Oscar 2024. Este talentoso actor, que ha participado en varias producciones nacionales e internacionales, sigue dejando una huella indeleble en el cine boliviano.

Actualmente, Chipana también se desempeña como coordinador de la Escuela Municipal de Artes (EMDA), de la Alcaldía de El Alto, donde comparte sus conocimientos y pasión por las artes con nuevas generaciones. “La actuación me ha agarrado un día y ya no he podido salir, así ha sido, es lindo cuando ves a 4.000 personas que se paran y te aplauden”, expresó Chipana con emoción. Además de actor, es dramaturgo, director de teatro y gestor cultural.

La película “Mano Propia”

Mano Propia, dirigida por Gory Patiño y producida por Claudia Gaensel, está basada en la crónica Tribus de la Inquisición y ha generado una gran expectativa entre la crítica y el público. La película, rodada en el municipio de Palos Blancos en el departamento de La Paz, se presentó recientemente en Santa Cruz y Cochabamba, donde recibió elogios y muestras de agradecimiento por parte de los espectadores. “Me ha llamado mucha gente agradecida y conmovida; porque ves la película y te conmueve”, comentó Chipana, quien aún no ha visto la cinta completa.

El filme fue rodado en un mes y medio, entre enero y febrero de este año, y ya comienza a cosechar aplausos en su recorrido por festivales. La selección de Mano Propia para los Premios Oscar representa un hito importante para el cine boliviano, que sigue ganando reconocimiento a nivel internacional.

La pasión por el arte de Freddy Chipana

Freddy Chipana considera la actuación como un aspecto fundamental en su vida, destacando la versatilidad que le otorga como actor. “Mediante la actuación yo puedo ser abogado, Presidente, niño o abuelo. Me da la posibilidad de interpretar lo que pueda ser, en esa escena”, explicó Chipana, mostrando su devoción por el arte dramático.

Chipana, oriundo de La Paz y residente de El Alto durante la mayor parte de su vida, continúa compartiendo su experiencia y pasión por las artes escénicas desde la EMDA, mientras su trabajo en Mano Propia lo posiciona como una de las figuras clave del cine boliviano actual.