El legislador opositor, Marcelo Pedrazas, solicitó al presidente nato la Asamblea Legislativa a que el próximo lunes se trate la continuidad de la preselección de las judiciales, cambiar a los miembros de las comisiones mixtas y reconocer a otros bloques políticos.

“Se debe convocar a todos los Órganos del Estado y se realice un pacto político de continuidad los jueces sicarios obstaculizan la elección y el ejecutivo en su silencio es complice”, apuntó.

En ese sentido no descartó “el recambio" de los miembros de las comisiones mixtas, ya que según su criterio estos “perjudican el trabajo en un escenario donde es el diálogo en que debe primar".

Pedrazas también explicó que la autoridad debería comprender que existen bloques políticos que deben ser parte de las reuniones.

“Estos bloques no están de acuerdo con la conducción de sus alianzas dentro la Asamblea lo que no implica que no tenga propuestas”, finalizó el parlamentario.