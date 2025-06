El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó este miércoles que el Gobierno nacional está plenamente comprometido con la realización de las elecciones nacionales programadas para agosto, y reiteró que se ha cumplido con cada uno de los compromisos asumidos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Nuestro gobierno nacional está totalmente comprometido con las elecciones nacionales del próximo mes de agosto. Hemos dado nuestra palabra en varias reuniones y hemos cumplido nuestra palabra de llevar adelante las elecciones y prestarle toda la colaboración al Tribunal Supremo Electoral para que las elecciones puedan llevarse a cabo este mes de agosto. Y estamos cumpliendo”, manifestó el mandatario en un acto público.

Arce lamentó que otros órganos del Estado no hayan respetado los acuerdos alcanzados con el TSE. “Somos, creemos nosotros, el único órgano del Estado que está cumpliendo su palabra empeñada en la reunión que sostuvimos todos en el Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante las elecciones. Lamentamos que hay otros órganos que no están cumpliendo su palabra empeñada. No lo han cumplido.”

Ante la situación, el presidente anunció que tanto él como el vicepresidente David Choquehuanca asistirán este martes a la reunión convocada por el Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de Santa Cruz.

“Vamos a conversar con nuestro vicepresidente también, que hoy está en este momento dirigiendo el gabinete, que vamos a asistir ambos. El vicepresidente del Estado Plurinacional como presidente de la Asamblea y el presidente del Estado vamos a asistir a la reunión que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral el día de mañana en la ciudad de Santa Cruz.”

La participación de las máximas autoridades del Ejecutivo en esta convocatoria busca reafirmar el respaldo institucional al proceso electoral y garantizar su realización en el marco del respeto a la democracia y la Constitución.