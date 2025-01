El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, expresó su interés en dialogar con el reconocido empresario boliviano Marcelo Claure. Camacho destacó la relevancia de Claure como figura clave en el ámbito empresarial mundial y su disposición a contribuir al fortalecimiento de la democracia, la libertad y el desarrollo en Bolivia.

“La Bolivia democrática se ha puesto en marcha. Supe que Marcelo Claure manifestó su voluntad de hablar conmigo. Yo también quisiera hablar con él. Marcelo Claure es un empresario boliviano de prestigio mundial, que está decidido a ser parte de la misión de sacar a Bolivia de la crisis y de impulsar la democracia y la libertad en nuestro país. Esos son valores que unen y convocan a millones de bolivianos”, señaló Camacho en un comunicado desde su lugar de detención.

Además, el gobernador aseguró que las restricciones impuestas por el gobierno actual no podrán frenar la determinación de los bolivianos que buscan una Bolivia moderna, productiva y unida. “La cárcel y el secuestro en el que me tiene el régimen masista no podrán poner límites a la voluntad de los bolivianos que queremos una Bolivia moderna, productiva, con unidad y libertad. Los próximos días, estaré en contacto con Marcelo Claure”, afirmó.

Por su parte, el empresario Marcelo Claure, respondió al mensaje de Camacho con una declaración que generó gran expectativa: “Me encantaría hablar con Luis Fernando Camacho. ¿Saben si se puede hablar con alguien que está preso?", escribió Claure en sus redes sociales, destacando la situación de detención del gobernador y mostrando interés en entablar un diálogo.

El intercambio entre Camacho y Claure ocurre en un momento clave para Bolivia, marcada por una profunda crisis política y económica. Mientras el gobierno del MAS enfrenta críticas por la situación de derechos humanos y la falta de garantías democráticas, figuras como Camacho y Claure abogan por un cambio que promueva la modernización y la unidad del país.