A diferencia de otros textos en esta columna de opinión, quiero esta vez escribir con optimismo, sin pecar de exitista, pues no viene al caso. Si bien era reacio a esperar algo bueno de nuestra Selección Boliviana, luego de los 2 últimos partidos en la eliminatoria y haber sumado 6 puntos, de pronto mi razonamiento “hizo click” y mi manera de ver el fútbol de “La Verde” me muestra un futuro promisorio.

Este criterio queda aún más sustentado al ver la lista de jugadores convocados por el técnico Óscar Villegas antes de enfrentar a Colombia en El Alto el 10 de octubre y a la Argentina el 15 en Buenos Aires; vaya partidos difíciles contra las 2 mejores selecciones sudamericanas en este momento, ambas con aspiraciones serias de alcanzar su meta de llegar a la próxima Copa del Mundo. Dos equipos muy bien conformados, atraviesan un gran momento deportivo y se mentalizan en acercarse más a una clasificación, sin tener que chocar con algún problema en el camino que haga tambalear su favoritismo en el torneo.

Creo que el entrenador boliviano acertó una vez más con la convocatoria y sigue los lineamientos de su propuesta, apostar a gente joven que tenga la fuerza, mentalidad, ganas de triunfar y dar otro paso fundamental en esta etapa de recuperación dentro de las clasificatorias al mundial 2026. Si bien la lista no sorprende, sería irreverente de mi parte poner alguna objeción y hacer una crítica mordaz sobre algún jugador convocado.

Puede que falte alguno, también se puede dar el caso de no estar de acuerdo con uno dos nombres, sin embargo; debo ser honesto y decir que la lista de Villegas me convenció. Los parámetros de la convocatoria son muy puntuales y eso habla de un buen trabajo del técnico. En la presentación se sustentó este llamado, apoyándose en estadística, que debe tomarse en cuenta. Esta selección, tiene un promedio de edad de 23 años; de ellos 13 tienen menos de 23 y a su vez 5 no han alcanzado los 20 años. Eso marca que el 46% tiene menos de 23 años.

En la convocatoria hay 2 jugadores nuevos: Alejandro Tórrez de Oriente Petrolero (arquero) y John Velásquez de Bolívar (volante ofensivo). Destacar que 8 jugadores legionarios llegarán a esta convocatoria: Luis Haquín, Adalid Terrazas, Roberto Carlos Fernández, Edson Monteiro, Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Carmelo Algarañáz, y Lucas Chávez.

Tanta falta hace tener jugadores que militen en clubes del exterior y de a poco se va dando esa asignatura siempre pendiente en la Selección. Mucho tuvo que ver el rendimiento de esos jugadores en las pasadas 2 fechas, donde se sumó 6 de 6. A ellos se debe resaltar que Bolívar y Always Ready ceden cada uno a 6 jugadores. The Strongest a 4, Oriente a 2, la U. de Vinto, Wilstermann a 1. Haciendo un total de 28 jugadores que tendrán la responsabilidad de sumar unidades y meterse en competencia, haciendo respetar la localía en Villa Ingenio y buscando una hazaña en El Estadio de River.

Parece fácil de escribir, el papel aguanta cualquier cosa, sin embargo; todo pasa por la mentalidad de los jugadores y el trabajo psicológico que tenga Villegas con sus dirigidos. Ya nos demostró en los pasados compromisos este ejemplo y hoy hacemos todos un nuevo voto de confianza en su labor, sabiendo que están todos los que deben estar. Al menos esa es mi percepción, después de ver el rendimiento frente a Venezuela y sobre todo de seguir el cotejo en Santiago, cuando se le ganó a Chile. Trabajo 100% mental, que ratificó el pensamiento positivo de contar con un buen técnico que conoce a sus jugadores y apuesta a los jóvenes. Ellos son los que comienzan a marcar la diferencia.

Por otra parte, es necesario decir que esta Selección tiene la presión de sumar, pues todos quieren victorias, por más rival complicado que le toque a su turno, Bolivia debe estar convencida como equipo que se puede. El día que se deje de exigir, es el día que nuevamente se peca en la densa nebulosa de la mediocridad y el conformismo. El fútbol es de resultados y nuestro convencimiento pasa por saber que nuestro equipo puede y así lo saben los jugadores.

En los siguientes días y conforme se acerquen los partidos iremos emitiendo criterios sobre el armado del equipo, la propuesta futbolística de Villegas para recibir a Colombia en “El Titán” de El Alto y qué podemos esperar de la Selección Boliviana en las fechas 9 y 10 de la eliminatoria mundialista. De momento me quedo con la idea de decir, “me convenció la convocatoria”.

¡Vamos Bolivia que se puede!